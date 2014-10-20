Луганськ у вихідні залишився без світла і води

Як повідомляє прес-служба Луганської міської ради з посиланням на керівництво компанії «Луганськвода», для забезпечення обласного центру водою компанія збільшує видобуток води з власних свердловин.

Сьогодні в місто подається близько 60 тисяч кубометрів води. Крім того, завершено ремонт устаткування, яке дає змогу перекидати воду з одного підйому на іншій. Це дасть змогу впродовж декількох днів подати воду в центральну частину міста.

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Також, як повідомляють комунальники, через бойові дії відбулося аварійне відключення однієї лінії енергопостачання, з двох відновлених на сьогодні. Тому у вихідні були перебої з подачею світла. Наразі вже заживлена Тельманівська підстанція, роботи продовжуються на Олександрівській. Крім того, бригади проводять ремонт ліній і на території міста.

МКП «Теплокомуненерго» приступило до заповнення систем водою, паралельно проводиться робота з ліквідації виникаючих поривів. Подали теплоносій в четверту дитячу лікарню і 16-у школу.

Газопостачання міста здійснюється в штатному режимі. Тиск у мережах нормальний, відповідно до зимового режиму. Збройні зіткнення, за даними газівників, стали причиною пошкоджень газопроводів, які подають газ в селища Трьохізбенка і Чорнухіне. Обстежувати ці території поки що немає можливості. Також до Луганська прийшла партія шиферу, який буде направлено на відновлення покрівель найбільш важливих об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні повідомив, що українські військові, які беруть участь в антитерористичній операції, зірвали спробу бойовиків захопити Луганську ТЕС, яка забезпечує електрикою більшу частину Луганської області.