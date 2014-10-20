«Укрпошта» не прийматиме грошових переказів у зону АТО
«Укрпошта» призупинила операції з приймання та виплати грошових переказів, а також приймання всіх видів платежів на територіях Донецької та Луганської областей, які не контролюються українською владою.
Про це повідомляється на сайті підприємства.
«Укрпошта» також інформує, що поштові відправлення з позначкою «Післяплата» з або до населених пунктів Донецької та Луганської областей, які не контролюються українською владою, не приймаються.
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До інших населених пунктів Донецької та Луганської областей або з них пересилання поштових відправлень із позначкою «Післяплата» здійснюється у звичайному режимі.
"Підприємство не несе відповідальності за дії будь-яких осіб на територіях Донецької та Луганської областей, які не контролюються українською владою, з приймання/виплати грошових переказів та приймання платежів від імені Укрпошти", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» через бойові дії припинила роботу в Донецьку та Луганську.