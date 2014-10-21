Ясинуватій повернули світло

Про це йдеться у звіті компанії за 21 жовтня.

Зокрема, бригади ДТЕК Донецькобленерго відновили електропостачання в хуторах Миронівський і Криничне Артемівського району, селі Новодмитрівка Костянтинівського району, селі Карпівка Слов'янського району, селах Коров'ячий Яр, Шандриголове, Дирилове, Середній Хутір Краснолиманського району, селах Криничне і Крута Балка Ясинуватського району.

Також фахівці повністю відновили електропостачання міста Ясинувата, знеструмленого з 12 серпня після сильного артобстрілу, і повернули світло в домі 35 тисячам жителів міста.

У Горлівці відновлено електропостачання у мікрорайонах Комсомолець і Будівельник.

Читайте такожУ Донецькій області бойових дій знеструмлено 63 населених пунктиВ Донецьку відновлено електропостачання будинків приватного сектора і багатоповерхових будинків у Куйбишевському і Ленінському районах, знеструмлених внаслідок бойових дій. Підключено до електропостачання селище Червоний Орач в Куйбишевському районі міста.

Через бойові дії в Донецькій області залишаються знеструмленими 40 населених пунктів (в тому числі, частково і повністю):

Піски, Водяне, Лозове, Кам'янка, Веселе, Невельське, Нетайлове, Первомайка, Уманське, Грабське, Зелена, Кірова, Резніківка, Старомихайлівка (Сторомихайлівка), Славне, Олександрівка, Кременець, Зорька, Кожевні, Маринівка, Степанівка, Саурівка, Тарани, Кам'янка, Данилівка, Польове, Нікішине, Круглик, Веселий, Кумшацький, Тимофіївка, Стрюкове, Димитрове, Малоорлівка, Комишатка, Веселе, Спартак, Червоний Партизан, Верхньоторецьке.

Продовжує залишатися знеструмленою Донецька фільтрувальна станція. Сьогодні бригади ДТЕК були змушені перервати відновлювальні роботи через раптовий артобстріл. Ведення робіт стане можливим тільки після надання «зеленого коридору».

У відновлювальних роботах брали участь 638 енергетиків ДТЕК у складі 232 бригад, використовуючи 166 механізмів.