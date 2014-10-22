«Черкасигаз» відмовляється подавати газ для опалення осель черкащан



Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міськради з посиланням на міського голову Черкас Сергія Одарича, Черкаси готові до опалювального сезону - котельні міста, теплопостачальні організації та всі комунальні служби міста готові подавати тепло в оселі містян.

Але єдиною перешкодою нині є ПАТ «Черкасигаз», який категорично відмовляється подавати газ для опалення населення. У мерії реальну мотивацію таких дій «Черкасигаз» не розуміють. Оскільки заборгованість за газ всієї Черкаської області нині становить лише 47 млн грн.

«Цих коштів вистачить лише на тиждень опалювального сезону в області. Тоді як лише за останній тиждень Черкаси погасили понад 90 млн грн заборгованості за газ, яка виникла внаслідок різниці в тарифах. Ці кошти минулого тижня надійшли з державного бюджету до міського і відразу були направлені на погашення боргу «Черкасигаз». Тож істотних причин відмови цього підприємства у подачі газу для початку опалювального сезону в Черкасах я не бачу», – наголосив Одарич.

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За словами мера Черкас, це питання розглядатиметься на найближчій селекторній нараді з керівництвом Уряду. Одарич висловив впевненість, що за допомогою урядовців це непорозуміння буде позитивно вирішене і в оселях черкасців вже найближчими днями з’явиться тепло.

Як повідомляв УНІАН, вчора виконком Черкаської міськради прийняв рішення про початок опалювального сезону в Черкасах з 23 жовтня. Міська влада та теплопостачальні підприємства міста готові оперативно подати тепло в квартири черкасців. Проведені усі ремонтні роботи на котельнях, відремонтовані аварійні ділянки теплотрас. У Черкасах опалення подали у лікарні та пологові будинки з 7 жовтня, а з 20 жовтня розпочався опалювальний сезон у школах та дитсадках.