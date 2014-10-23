Бойовики затримують місцевих жителів за фото - або відео-зйомку
09:03, 23 жовтня 2014Суспільство
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Зафіксована активізація кампанії по боротьбі з "українськими корегувальниками і шпигунами" на окупованих територіях.
REUTERS
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.
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За його інформацією, після "полювання на велосипедистів" терористи повсюдно ведуть "вилов" представників місцевого населення, які роблять фото - або відео-зйомку на мобільні телефони.
"Самого факту використання фотокамери телефону достатньо для затримання його власника, незалежно від об'єкту зйомки", - написав Дмитро Тимчук.
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