«Українська правда» отримала нового головного редактора
Новим головним редактором "Української правди" стала засновник медіапроект Hubs Севгіль Мусаєва.
Про це повідомила екс-головний редактор видання Олена Притула на своїй сторінці в Facebook.
Разом з Мусаєвою на роботу в "Українську правду" переходить журналіст Марія Жартовська.
Притула зазначила, що прихід нового головного редактора не означає зміни основних принципів роботи або зміни власників видання. Сама вона як і раніше має намір займатися виданням, і сконцентрується на стратегії видання і спецпроектах.
Читайте такожАктивісти і журналісти, які йдуть в парламент, залишають свої організації
Севгіль Мусаєва-Боровик народилася в 1987 році. Вона є засновником і екс-головним редактором ділового інтернет-видання Hubs, а також колишньою кореспонденткою Forbes Україна.
Мусаєва спеціалізується на нафтогазовій тематиці та паливно-енергетичному комплексі. Вона провела розслідування про бізнес Сергія Курченко, нафтогазові справи Нестора Шуфрича і Миколи Рудьковського і доходи Юрія Іванющенка. П'ять разів отримувала Премію ділових кіл PRESSзвание.