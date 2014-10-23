«Українська правда» отримала нового головного редактора

Про це повідомила екс-головний редактор видання Олена Притула на своїй сторінці в Facebook.

Разом з Мусаєвою на роботу в "Українську правду" переходить журналіст Марія Жартовська.

Притула зазначила, що прихід нового головного редактора не означає зміни основних принципів роботи або зміни власників видання. Сама вона як і раніше має намір займатися виданням, і сконцентрується на стратегії видання і спецпроектах.

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Севгіль Мусаєва-Боровик народилася в 1987 році. Вона є засновником і екс-головним редактором ділового інтернет-видання Hubs, а також колишньою кореспонденткою Forbes Україна.

Мусаєва спеціалізується на нафтогазовій тематиці та паливно-енергетичному комплексі. Вона провела розслідування про бізнес Сергія Курченко, нафтогазові справи Нестора Шуфрича і Миколи Рудьковського і доходи Юрія Іванющенка. П'ять разів отримувала Премію ділових кіл PRESSзвание.