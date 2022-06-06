Український адвокат зазначив, що його друг досі в комі.

Адвокат Маси Найєм, який отримав важке поранення під час бою з російськими окупантами, прийшов до тями. Він позбувся одного ока.

Про це Найєм повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Одного ока у мене не буде ніколи. Іншим бачу погано", - йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що його в лікарні вже відвідали рідні. За його словами, його друг досі в комі.

"Був брат, Татка, Костя та рідні партнери компанії. Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна! Фото не викладаю. Я себе таким не подобаюся", - підсумував Найєм.

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 червня стало відомо, що на фронті Масі Найєм отримав важке поранення. Однак тоді детальної інформації про його стан не було.

Пізніше Мустафа Найєм повідомив, що його брат перебуває у важкому стані - у нього важке поранення голови та ока. Пізніше він вказав, що військовослужбовцю ЗСУ та громадському діячеві масі Найєму зробили операцію після важкого поранення на фронті. Він зазначив, що за словами лікарів, наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні його брата

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