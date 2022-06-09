Володимир Рогов заявив, що представники приблизно 40 країн буквально рвуться на фейковий референдум.

Володимир Рогов, якого росіяни поставили керувати тимчасово окупованою частиною Запорізької області, запросив міжнародних спостерігачів. Він заявив, що нібито вже надходять звернення США, Канади, а також країна Азії та Африки

Про це колаборант заявив у коментарі російському пропагандистському виданню "РИА Новости"

"Запорізька область відкрита для приїзду іноземних делегацій і спостерігачів. До нас вже надходять десятки звернень з практично всіх західноєвропейських країн, Північної Америки, включаючи США і Канаду, Азії, Африки", - заявив зрадник.

За його словами, нібито представники близько 40 країн хочуть подивитися на проведення фейкового референдуму, "щоб донести правду до міжнародної спільноти".

Крім того, Рогов заявив, що на тимчасово окуповані території вже нібито приїжджали іноземні журналісти та громадські діячі, в тому числі Німеччини, США і Великобританії.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 червня колаборанти анонсували "референдум" про приєднання Запорізької області до Російської Федерації.

9 червня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що російські війська намагаються відновити наступ, щоб, ймовірно, повністю захопити Запорізьку область.

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