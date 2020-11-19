Торік Україна входила до групи з низьким рівнем знання англійської мови.

Україна посідає 44 місце із 100 країн світу за рівнем знання її населенням англійської мови.

Такі дані дослідження наводить компанія EF EPI за результатами тестування 2,2 млн дорослого населення.

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Згідно з даними дослідження, рівень володіння українцями англійською мовою є середнім у той час, як торік громадяни країни мали низький рівень володіння цією мовою і посідали 43 місце у відповідному рейтингу.

Варто зазначити, що рівень володіння англійською серед українських чоловіків складає 63,13% (середній показник у Європі – 69,13%, у світі – 62,25%), а рівень володіння мовою серед українок сягає 63% при середніх європейських показниках у 68,5% і світових – 62,75%.

У групі із середнім рівнем знання англійської мови разом з Україною із країн пострадянського табору розташувалися Грузія (47%), Білорусь (41%).

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Автор: УНІАН