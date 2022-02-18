17 лютого керівництво та робоча група Ініціативи "Чисте небо‎" обговорили актуальні питання у протидії піратству з новим керівництвом Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

У зустрічі взяли участь В’ячеслав Мієнко та Микола Фаєнгольд — керівник і заступник керівника Ініціативи, начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець, його заступник Олег Заворотній та керівник відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій кіберполіції Віктор Байов. Також були присутні: Антон Шадчинев, спеціаліст із захисту інтелектуальної власності 1+1 media, Дмитро Левін, керівник центру моніторингу контенту Starlight PayTV, Руслан Шевчук, директор з правових питань StarLightMedia і Олександр Папуця — керівник адвокатського об’єднання Smartsolutions Law Group, що є учасником ІЧН.

Захід розпочався з урочистої частини — привітання нового керівництва кіберполіції та нагородження співробітників й підрозділів департаменту, які протягом 2021 року допомагали ІЧН в антипіратських кейсах. Подяки надали учасники Ініціативи 1+1 media та StarLightMedia, що як великі творці та дистриб’ютори відеоконтенту мають значну кількість кейсів з протидії крадіям інтелектуальної власності. Втім, в останні роки кількість таких кейсів зменшується.

В’ячеслав Мієнко зазначив, що це результат системної стратегії, яка має кілька ключових складових. Перша — будування відносин з рекламним ринком аби запобігти розміщенню реклами на піратських ресурсах, яка є основним способом їхньої монетизації. Друга — технічні засоби для моніторингу, блокування, видалення нелегальних сайтів з пошукових мереж, блокування платіжних систем піратів через Visa/Mastercard. І третя — співпраця з державними органами в розрізі законодавчих ініціатив та притягнення злочинців до відповідальності. З кіберполіцією ІЧН працює з 2016 року в рамках кримінальних проваджень, у вересні 2021 організації посилили взаємну допомогу у боротьбі зі злодіями та підписали Меморандум. "У нас вже склались довірливі стосунки, і добре, що ми можемо взаємодіяти на такому високому рівні, розуміючи спільну мету", — каже В’ячеслав Мієнко.

Юрій Виходець наголосив, що боротьба з нелегальним поширенням авторського контенту — одне з пріоритетних завдань кіберполіції. "Хотів би подякувати Ініціативі за злагоджену та плідну співпрацю. Разом ми досягли значних успіхів у боротьбі із розповсюдженням протиправного контенту в мережі Інтернет, сподіваюсь на подальшу ефективну та тривалу взаємодію‎". Юрій Виходець також окреслив робочу процедуру з викриття піратів. Після звернення правовласників Нацполіція відкриває кримінальне провадження та проводить серію слідчих дій, аби встановити особу, що адмініструє піратський ресурс або сервіс. Проводиться досудове розслідування, фіксація злочину та певних фактів відносно порушення, зокрема оцінка збитків, що отримав правовласник. Після збору доказів є підстави для проведення обшуку, а далі підготовлені матеріали відправляються до суду.

Микола Фаєнгольд зазначив, що швидкість розслідувань таких справ значно збільшилась, а кількість заяв на крадіїв — навпаки зменшилась. Але це, звісно, не привід розслаблятись. "Ми розуміємо, що, на жаль, не все в руках кіберполіції. Для того, щоб правопорушника притягнули до відповідальності однієї її роботи недостатньо, потрібна зміна законодавчого поля, в рамках якого кіберполіція працює. У цьому році в ІЧН ми також плануємо створювати законодавчі ініціативи для прискорення цього процесу".

Зустріч ІЧН та кіберполіції завершилась обговоренням спільних планів на 2022 рік. Зокрема це впровадження змін у законодавстві, як то посилення відповідальності за порушення авторських та суміжних прав, створення для фінансування піратства окремої статті Кримінального кодексу (зараз воно є окремим складом злочину у межах 176-ї статті). Для реалізації цих змін Ініціатива вступила до робочих груп при комітетах ВРУ, і у 2022 очікує реальні зрушення у правовому полі. Також організації мають намір погодити ТОП-20 нелегальних ресурсів, що підлягають закриттю, та ініціювати відкриття кримінальних справ за ними. Ініціатива "‎Чисте небо" готова всіляко допомагати співробітникам кіберполіції, залучаючи власні технологічні ресурси, проводячи навчання тощо. Загалом ІЧН та кіберполіція планують міцну співпрацю цього року, все заради того, аби зменшити піратство як явище, розвитку національної креативної індустрії та покращення міжнародного статусу нашої країни.