На щастя, жоден населений пункт повністю не пішов під воду на цей час.

Станом на 11:00 наслідки підриву Каховської ГЕС контролюються. Жоден з населених пунктів не пішов під воду.

Про це повідомив блогер "Николаевский Ванек". За його даними, працюють усі служби, ведеться моніторинг рівня води.

"Щодо води - могло бути гірше. Рівень води росте не так швидко, як можна було собі уявити, та й росте незначно. Експерти стежать за допустимим рівнем води і в будь-якому разі нині жоден із населених пунктів не знаходиться під водою. Тобто, поки що можна зробити висновок - Атлантиди не буде", - зазначив блогер.

При цьому він додав, що екологічну катастрофу безглуздо заперечувати. Екосистема місцевості зміниться на тривалий час, тому що ГЕС вже під водою. Війна ускладнює відновлення ГЕС.

При цьому блогер наголосив, що росіяни підірвали дамбу не для прикриття своєї втечі.

"Це не жест доброї волі, або щось таке. Там колони з катерами зараз пересуваються на в'їзд та виїзд, рухаються хаотично, стріляють також, прикриваючи рух цих колон", - зазначив він.

Ситуація вимагає від суспільства самоорганізації, особливо це стосується лівого берега, адже жодних рейсів або евакуацій окупанти не готували, тому доведеться рятуватися самостійно. Жителям окупованих населених пунктів треба їхати подалі від берега.

Вогневі позиції на лівому березі будуть відкинуті далі від правого берега – це вже факт.

Українцям з регіонів, що уникнули наслідків підриву дамби, варто готуватися до допомоги Херсону та області. Запити постраждалі херсонці сформують невдовзі, якщо з цим виникнуть проблеми.

"Ніхто нікого не покинув і всі служби працюють. Лівому берегу повторюю - якщо є паніка і багато питань: пишіть мені або будь-якому іншому херсонському каналу і запитуйте консультації. Це нормально", - зазначив блогер.

Росія підірвала Каховську ГЕС - головні новини

Сьогодні вночі Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго" підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення і більшість з них - тимчасово окуповані ворогом. Евакуацію ускладнює розмиття доріг.

Характер ушкоджень свідчить, що дамбу підірвали зсередини. Про жодні ракетні удари не може йти мова.

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