Водночас у регіональному сервісному центрі МВС великих черг на отримання такої послуги немає.

У Полтавській області впродовж квітня 2024 року на 12% зросла кількість перереєстрацій автомобілів на нових власників. Також майже на 90% зріс показник укладених договорів дарування. Якщо порівнювати з березнем, то кількість реєстраційних процедур збільшилась майже на 8%. Про це повідомила заступниця начальника регіонального сервісного центру МВС у Полтавській області Ірина Пархоменко у коментарі Суспільному.

Також журналісти відвідали регіональний сервісний центр МВС, де відвідувачі чекали своєї черги, аби отримати необхідну послугу, серед яких й оформленням документів про реєстрацію чи перереєстрацію власних авто.

"Займався переоформленням автомобіля за договором купівлі-продажу на юридичну особу. Зранку приїхали взяли номерок. Черга зранку за талонами і все. А потім талони беруть і по часу приходять та перереєстровуються. До 8 години формується, скажімо так, черга", - зауважив клієнт регіонального сервісного центру МВС Олег Шарлай.

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За словами адміністратора центру Ігоря Штепи, люди реєструються в електронній черзі та отримують талончик на перереєстрацію транспортного засобу.

"Звертаються до нас згідно з цим талоном на вказану дату й час, з собою беруть документи на автомобіль й особисті свої документи, паспорт, код", - пояснив адміністратор.

Ігор Шепта розповів, що великих черг на отримання послуги немає. Впродовж дня один адміністратор проводить приблизно 18-20 перереєстрацій.

"Якщо небагато тривог, то, в принципі, все йде згідно з часом, люди не довго очікують й адміністратори справляються", - запевнив фахівець.

Ірина Пахоменко наголосила, що також збільшилась кількість реєстраційних процедур і в самому регіоні.

"У квітні поточного року, якщо порівнювати його з березнем цього ж року, на території Полтавської області зареєстровано на 7,7% більше реєстраційних процедур, ніж за попередній період", - відповіла вона.

За її словами, кількість перереєстрацій транспорту на нових власників зросла на 12%.

"Зріс показник укладених договорів дарування у сервісному центрі МВС. У квітні майже на 90% більше зареєстровано транспортних засобів на підставі договору дарування. Цей показник є динамічним, він завжди коливається від пори року. Наші клієнти не повідомляють нам причини перереєстрації транспортних засобів", - зауважила Пахоменко.

Своєю чергою юристка Дар'я Маліннікова зазначила, що збільшення кількості охочих перереєструвати автомобіль, швидше за все, може бути пов'язано із законом про мобілізацію, який почне діяти 18 травня цього року. В одному із його пунктів йдеться про те, що держава може вилучити авто у громадян на потреби ЗСУ. Проте така норма не стосується тих людей, які мають тільки одне авто.

"Дійсно, можуть вилучати транспортні засоби у фізичних осіб для потреб оборонної діяльності, якщо буде такий запит і якщо такий транспортний засіб не один у людини", - підкреслила юристка.

Авто на потреби ЗСУ - що відомо

Раніше юрист Євгенія Захарченко пояснила, у кого та за яких умов можуть вилучити автівку з моменту настання дії нового закону про мобілізацію. Вона запевнила, що вилучати авто будуть не у всіх, проте якщо громадянин має декілька автомобільних транспортів, то один із них можуть забрати.

Своєю чергою представник Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський відповів, чи порушує така процедура права людини. За його словами, такий процес не суперечить Конституції, проте там йдеться лише про специфічні транспортні засоби.

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