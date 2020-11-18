Нову колекцію Барбі пустили на продаж у США. Цьогоріч виробники вирішили максимально урізноманітнити іграшки і зробити їх схожими на реальних жінок.
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Виготовили ляльки із різною комплекцією - від худорлявих до пишнотілих. Барбі можна обрати також за кольором шкіри - їх аж 7 різних видів, за зачісками та кольором очей - їх зо 2 десятки. Не обмежили іграшки і в професіях.
Урізноманітнити колекцію ляльок у компанії виробника вирішили після хвилі критики. Барбі звинувачували у пропагуванні жіночих стандартів, які не завжди мають щось спільне із реальним життям.
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