Раніше барбі звинувачували у пропагуванні жіночих стандартів, які не завжди мають щось спільне із реальним життям.

Нову колекцію Барбі пустили на продаж у США. Цьогоріч виробники вирішили максимально урізноманітнити іграшки і зробити їх схожими на реальних жінок.

Читайте такожХлопець, який перетворив себе на Барбі, поскаржився на відсутність дівчини (фото)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Виготовили ляльки із різною комплекцією - від худорлявих до пишнотілих. Барбі можна обрати також за кольором шкіри - їх аж 7 різних видів, за зачісками та кольором очей - їх зо 2 десятки. Не обмежили іграшки і в професіях.

Урізноманітнити колекцію ляльок у компанії виробника вирішили після хвилі критики. Барбі звинувачували у пропагуванні жіночих стандартів, які не завжди мають щось спільне із реальним життям.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН