Рішення про тимчасове закриття Будинку вчених ухвалила комісія з ТЕБ і НС.

У Львові після скандальної вечірки блогерів у День пам’яті жертв Голодомору тимчасово призупинили роботу Будинку вчених.

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Рішення про тимчасове закриття Будинку вчених ухвалила комісія з ТЕБ і НС через порушення карантинних обмежень, які діють у "червоній" зоні.

Читайте такожНаступного року буде збудована друга черга музею Голодомору – Зеленський"За порушення карантинних вимог комісія ТЕБ і НС прийняла рішення призупинити господарську діяльність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у день, коли в Україні відзначали пам'ять жертв голодоморів, львівські, франківські, тернопільські та чернівецькі блогери влаштували у Львові в Будинку вчених велику БДСМ-вечірку. Банкет відбувся на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліско, який має в Instagram більше одного мільйона підписників.

Зазначимо, серед гостей, які активно ділилися відео в Instagram, висловлювали захоплення імениннику, було чимало блогерів, серед яких й "мільйонники":

Наталі Литвин (1 мільйон підписників);

Таня Самбурська (1,5 мільйона підписників);

Валерія Юрченко (1,3 мільйона підписників);

Саша Бо (1,9 мільйона підписників).

Розважав гостей вечірки популярний актор і ведучий Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету в БДСМ-масках, тости, які промовляли, стоячи на столах.

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Автор: Марта Гичко