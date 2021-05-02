Очільник МОЗу попросив святкувати у вузькому сімейному колі й уникати скупчень людей.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців до "стриманого святкування Великодня" в умовах пандемії коронавірусу.

Про це очільник МОЗу написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожНатовп без масок: на великодній службі в Києво-Печерській Лаврі ігнорувалися санітарні правила (фото)Степанов зауважив, що міністерство не запроваджувало додаткових заборон, бо "завдяки спільним зусиллям епідемія пішла на спад". Водночас він наголосив, що МОЗ розраховує на свідомість кожного українця.

"Попросіть ваших родичів похилого віку залишитися вдома – сходіть в церкву за них і принесіть їм додому вже освячену пасочку і ковбаску. Це така дрібниця для вас, але вона може врятувати комусь життя", – зазначив Степанов.

Очільник МОЗу також закликав святкувати Великдень у вузькому сімейному колі й уникати скупчень людей.

"Прошу святкувати стримано, із дотриманням рекомендацій наших епідеміологів, залишивши обійми і поцілунки на більш безпечний період", – звернувся Степанов до українців.

Ситуація з коронавірусом в Україні станом на 1 травня

Від початку пандемії коронавірусу в Україні офіційно підтверджено 2 083 180 випадків захворювання на COVID-19.

Упродовж минулої доби, 1 травня, виявлено 5 094 нових випадки, зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 44 596 летальних випадків, 1 676 265 осіб одужали.

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Автор: Аліна Вишневська