Державна прикордонна служба надала інформацію про перетин кордонів України за 14,15 та 16 лютого.

На тлі можливого вторгнення РФ в Україну стало відомо, скільки українців поїхали за кордон у дати, про які у контексті початку війни писали іноземні ЗМІ. Виявилося, величезної паніки не було.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

Так, за три дні, з 14 по 16 лютого, до України приїхали 25 тисяч іноземців. Минулого року у ці ж дати показники були значно меншими - 17 тисяч 600 осіб.

З України за ці дні виїхали 135 тисяч громадян. Минулого року у ці ж дні виїжджали 70 тисяч українців, проте тоді через коронавірус було закрито багато країн.

"Кажуть, на кордоні заторів не було, зате розкуплено патрони в українських зброярнях. Дякую, Державна прикордонна служба України, за крутезну співпрацю", - додала Олеськів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що львів’ян попередили про ймовірний приїзд найманців та можливі провокації.

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