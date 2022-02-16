В управлінні СБУ Львівщини запевнили, що наразі випадків приїзду таких людей не фіксували.

Жителів Львівщини просять допомогти Службі безпеки України виявляти провокаторів, які можуть прибути до регіону для дестабілізації ситуації.

Про це у Facebook написала член громадської ради при управлінні СБУ Львівщини Галина Янко.

"Ми всі розуміємо, що зараз дестабілізація окупантам дуже потрібна. Тому прохання до всіх жителів Львівщини та до рієлторів – повідомляти про осіб чоловічої статі віком від 20 до 50 років, котрі можуть як особисто, так і через посередників, винаймати квартири в регіоні. Характерно, що ці люди розмовляють російською і не володіють українською", - йдеться у дописі.

Янко також зазначила, що при можливості необхідно повідомляти правоохоронцям паспортні дані та номери мобільних телефонів таких осіб.

У коментарі кореспонденту УНІАН Янко сказала, що наразі немає достовірної інформації, звідки можуть приїхати ці люди.

"Є непідконтрольні території, і ці особи могли туди прибути з різних місць. Зокрема можуть ті, що воювали у Сирії, у Чечні на боці окупантів. Як потраплятимуть до країни? Наскільки мені відомо, СБУ постійно викриває тих, хто ще до моменту нинішньої ескалації заїхав під тим чи іншим приводом. Однак не виключено, що будуть намагатися проїхати і зараз. Всі мають бути пильними. Якщо у правоохоронців є така інформація, значить, всі ми маємо допомогти їм у пошуку тих, в кого є недобрі наміри у нас щось вчинити", - додала вона.

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У прес-центрі управління СБУ Львівщини запевнили, що наразі таких випадків не фіксували.

"Ми ще нікого не затримували, ніхто до нас не заїжджав. Звідки можуть приїхати – такої інформації теж не маємо. Але ситуація є напруженою, тому всі мають бути пильними", - сказала речниця управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

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