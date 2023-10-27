Міськрада ухвалила рішення про заборону публічного використання російськомовного культурного продукту.

У громадських місцях Вінниці запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Як повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов відповідне рішення ухвалено сьогодні під час сесії.

"Запроваджуємо в дію мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Музика, книги, телепрограми, вистави, фільми та серіали російського виробництва і російською мовою на вулицях та у громадському просторі міста під забороною", - заявив мер.

Він вважає символічним, що це рішення сесія ухвалила 27 жовтня – у День української писемності та мови.

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"У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", - додав Моргунов.

Мораторій на російськомовну культуру в Києві

13 липня Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. Під заборону потрапили такі російськомовних товари та послуги: книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги.

Торік у червні Верховна Рада заборонила в Україні публічне відтворення пісень російських виконавців.

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