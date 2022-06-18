Лукашенко буде переслідувати одразу дві мети, вторгаючись в Україну.

Основними напрямками для вторгнення Білорусі в Україну можуть стати Волинське та Рівненське.

Про це в колонці для НВ написав військовий експерт Олег Жданов.

"Основні напрямки для вторгнення Білорусі в Україну — це може бути Волинське і Рівненське. Думаю, що далі вони не підуть", - зазначив експерт

Жданов також підкреслив, що Лукашенко буде переслідувати відразу дві мети, вторгаючись в Україну.

"Основна мета цього вторгнення - по-перше, спроба відкрити другий фронт. Щоб ми воювали на два фронти. Будь-який військовий вам скаже, що це дуже важко. Ще ніхто не вигравав війну на два фронти. А друге, і не менш головне завдання - це спроба відрізати Україну від західної допомоги", - заявив Жданов.

Він також підкреслив, що буде перерізання основних шляхів доставки західної допомоги та озброєння Україні.

"Вторгнення наземного угруповання може відбуватися в напрямку Луцьк-Львів або Рівне-Львів або Рівне-Тернопіль, і буде перерізання основних шляхів доставки західної допомоги та озброєння Україні. Вторгнення здійснюватиметься військовими колонами, як це робили росіяни в лютому. На Волині та в Рівненській області місцевість така, що особливо в передбойовому порядку не підеш, і вони будуть змушені в колонах висуватися і заходити на територію України", - заявив експерт.

Він також зазначив, що перед вторгненням Білорусь буде обстрілювати Україну ракетами.

"Обов'язково наземному вторгненню передує масований ракетно-авіаційний удар. Потім, за можливості, якщо є досяжність дальності, вступає артилерія, а потім тільки висуваються війська. Але війська вже йтимуть під прикриттям авіації та ракетних військ. У нас є чим "зустрічати" і ракетні війська, і авіацію... Що стосується ракетних військ, то наша система ППО буде намагатися в міру сил і можливостей боротися і з ракетами, що летять з боку Білорусі. Ну, а вже сухопутні війська будуть вирішувати основну долю військ вторгнення", - заявив експерт.

Війна в Україні та поведінка Білорусі:

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

25 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може ввести свої війська на територію України.

З першого дня вторгнення російські війська використовували територію республіки для ракетних ударів по українських містах.

10 травня начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич оголосив про розгортання угруповання сил Спеціальних Операцій на кордоні з Україною

23 травня стало відомо про те, що Білорусь розгортає на кордоні з Україною додаткові підрозділи та веде розвідку.

24 травня Олександр Лукашенко заявив про необхідність створити Південне оперативне командування, бо злякався військового тиску з боку Польщі, Литви та Латвії.

3 червня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що Білоруська армія отримувала наказ про напад на Україні, але вище військове командування його загальмувало.

Станом на 5 червня Білорусь активно облаштовувала позиції на кордоні з Україною та проводила розвідку.

16 червня президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі.

17 червня Лукашенко пригрозив ударами по Києву.

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