Більшість громадян (62%) вважають проблему домашнього насильства серйозною та широко розповсюдженою в Україні.

Близько півтора мільйона українців стверджують, що стали жертвами жорсткого поводження у побуті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) та презентованого сьогодні під час прес-конференції.

"Станом на сьогодні приблизно півтора мільйона дорослих українців говорять про те, що вони особисто зазнають домашнього насильства в сім'ї", - сказав виконавчий директор UIF Вадим Денисенко.

Опитування показало, що більшість громадян (62%) вважають проблему домашнього насильства серйозною та широко розповсюдженою в Україні. Ще 27% вважають, що проблема заслуговує на увагу, і лише 5% називають її перебільшеною і рідкісною. Близько 40% громадян стверджують, що їхні родичі, близькі, знайомі стикалися з домашнім насильством. Водночас 7% опитаних стверджують, що самі стикалися з ним. Натомість 60% відповіли, що їм невідомі випадки домашнього насильства.

За результатами опитування, три чверті громадян стверджують, що добре розуміють, що означає термін "домашнє насильство", ще 17% хоча б щось чули про нього і лише 7% не знають, що означає цей термін.

Громадяни переважно вважають, що домашнє насильство проявляється насамперед у фізичних або психологічних проявах і дещо менше у різного роду заборонах чи примушуваннях.

Двома основними проявами, яку згадує абсолютна більшість респондентів, є побиття (завдання тілесних ушкоджень) та погрози (психологічний тиск) – відповідно 79% та 70% називають саме їх.

Сюди ж відносяться і відповіді щодо вчинення подібних дій і щодо неповнолітніх дітей: 66% називають домашнім насильством словесні образи, приниження неповнолітньої дитини, її побиття – 65%, ще стільки ж психологічний тиск щодо неї та майже стільки ж – стусани, ляпаси, штовханину, щипання.

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Натомість такі прояви домашнього насильства, як-то заборона навчатися, примушування до праці або заборона працювати, називають вдвічі-тричі менше опитаних.

Абсолютна більшість громадян основними причинами домашнього насильства вважають дві – вживання алкоголю (79%) та вживання наркотичних речовин (68%). Вони лунають найчастіше і займають безумовні перше та друге місце в списку причин домашнього насильства на думку респондентів.

З суттєвим відривом від них йдуть такі дві причини, як фінансові негаразди (44%) та мовчання постраждалих від домашнього насильства (42%). Також 38% назвали психологічну залежність від кривдника як причину домашнього насильства.

Також опитування показало, що близько половини (48%) респондентів, з-поміж тих, хто розповів про відомі їм випадки домашнього насильства, стверджують, що за фактом цього насильства ніхто до поліції не звертався.

Натомість 36% відповіли, що за цим фактом було викликано поліцію, 14% розповіли про звернення до дільничного з проханням провести бесіду з кривдником і 11% знають про подання заяви до поліції.

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Третина (34%) з тих респондентів, які заявляють про відомі їм звернення до поліції за фактом домашнього насильства, стверджують, що поліцейські хоча і прийняли заяву, але ніяких подальших дій не відбулося і насильство продовжилося, і ще 19% розповіли, що поліцейські склали протокол, але кривдника не було притягнуто до відповідальності.

Водночас 22% стверджують, що поліцейські провели бесіду і насильство припинилося, а 16% - що поліцейські склали протокол та кривдника було притягнуто до відповідальності.

Основними причинами відсутності звернення до поліції за фактом домашнього насильства респонденти, яким відомо про такі випадки, називали зневіру, що це щось змінить (43%), небажання виносити сімейні проблеми на люди (34%) та страх, що це спричинить ще більше насильство (28%).

Крім того, дослідження свідчить, що більшість громадян (58%) вважає, що саме посилення кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства стане запобіжником від його проявів. Цей засіб на беззаперечному першому місці в громадській думці.

На другому місці, з суттєвим відривом, такий запобіжник, як інтенсивна профілактична робота дільничних інспекторів з "проблемними" сім’ями – його називають 34% опитаних.

Чверть респондентів (26%) називають збільшення строку затримання поліцією кривдників більше, ніж на 3 години, дієвою протидією для проявів домашнього насильства.

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Як проводилося опитування

Опитування проведено з 18 по 28 червня 2021 року. Обсяг вибіркової сукупності становить 2400 респондентів. Вибірка є пропорційно стратифікованою за ознаками "області України та м. Київ" і "тип населених пунктів - міські/сільські". За типом побудови вибірка є триступеневою, комбінованою - ймовірнісною на щаблі відбору населених пунктів та початкових адрес для маршрутів опитування, із квотним скринінгом на щаблі відбору респондентів. У цілому, вибірка репрезентує доросле населення України (віком 18 років і старше). Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,05%.

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Автор: Леся Лещенко