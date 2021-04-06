За словами омбудсмена, місць у притулках для жертв домашнього насильства недостатньо.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова зазначає, що в 2020 році звернень громадян про домашнє насильство було більш ніж на 60% більше, ніж у попередньому році.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, представляючи щорічну доповідь про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні в 2020 році.

"За даними Національної сервісної служби, в 2020 році за допомогою на урядову «гарячу» лінію, в поліцію і органи соцзахисту звернулися 211 тисяч осіб, постраждалих від домашнього насильства. Це на 62% більше, ніж у 2019 році", - розповіла омбудсмен.

Денісова зазначила, що 70% повідомлень щодо домашнього насильства, які надійшли до неї, стосувалися порушення права на захист постраждалих органами поліції та соціальними службами.

"Заяви потерпілих поліцією не приймаються. Вчинені злочини кваліфікуються як тілесні ушкодження різної тяжкості або майнові суперечки. Розслідування закриваються за малозначністю", - сказала вона.

Так, повідомила уповноважений, за результатами вжитих ними заходів було відкрито 4 кримінальні провадження, видано ряд заборонених, обмежувальних приписів кривдникам, а винні в бездіяльності посадові особи були притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, Денісова підкреслила, що моніторинг по країні показав, що місць у притулках для жертв домашнього насильства недостатньо. Водночас у Сумській, Черкаській та Чернігівській областях такі притулки взагалі не створені.

У доповіді Уповноваженого зазначається, що за інформацією національної соціальної сервісної служби України, кількість звернень громадян з приводу домашнього насильства до органів поліції та соціального захисту населення у 2020 році зросла до 211 тис.362, що на 62% більше, ніж у 2019 році (130 тис. 514).

До Уповноваженого протягом 2020 року надійшло 126 повідомлень про порушення прав щодо захисту від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, аналогічну кількість повідомлень було зафіксовано і у 2019 році - 127.

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Автор: Тетяна Поляковська