За 9 місяців поточного року зафіксовано понад 140 тис. таких звернень.

В Україні з приводу домашнього насильства по допомогу звертаються 80% жінок і 20% чоловіків.

Читайте такожКожна третя жінка в світі зазнає домашнього насильства - ВООЗЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на форумі «Домашнє насильство: погляд 360 градусів. Виклики. Можливості. Дії».

Вона зазначила, що йдеться не лише про фізичне чи сексуальне насильство, а й про психологічне та економічне.

За її словами, офіс уповноваженого провів аналіз цих звернень і виявив проблеми, зокрема недостатня кількість установ, куди постраждалі можуть звернутися за допомогою. Мова йде про притулки, де можуть тимчасово можуть перебувати постраждалі від домашнього насильства. Зараз таких притулків є 34, однак 7 регіонів України нині взагалі не мають таких установ.

«Також проблем додала епідемія коронавірусу, адже, щоб потрапити у такий притулок потрібен тест на COVID-19, а в деяких місцях через епідемію відсутнє транспортне сполучення, що ускладнює дорогу до притулків для тих, хто їх потребує. Окрім того, часто постраждалі не знають, що можуть отримати безоплатну правовому допомогу», - зауважила Денісова.

Також, наголосила вона, не врегульованим є питання дітей – свідків домашнього насильства. Згідно з міжнародними нормами, діти є не свідками насильства в сім`ї, а жертвами і мають право на отримання допомоги саме як жертви домашнього насильства.

Окрім того, в зв’язку з коронавірусом та дистанційним навчанням у школах, часто діти у родинах, де є домашнє насильство, не отримують знань, оскільки домашній кривдник позбавляє їх комп’ютера.

Денісова підкреслила, що в Україні попри зусилля влади домашнє насильство старається не виносити назовні, оскільки в менталітеті українців вважається негарним виносити сімейне насильство назагал; вважається, що це буде засуджено суспільством, хоча останнім часом цей стереотип починає руйнуватися.

За 9 місяців поточного року з приводу домашнього насильства зафіксовано понад 142 тис. звернень, і це майже вдвічі більше ніж у 2017 році, додала обмудсмен.

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Автор: Дмитро Хилюк