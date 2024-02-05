При цьому кількість розгорнутих блокпостів на Оболоні не уточнюється.

В Оболонському районі Києва співробітники територіального центру комплектування та соцпідтримки разом з поліцією встановили блокпости.

Про це йдеться в повідомленні Оболонського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК і СП) в місті Києві в Facebook.

У ТЦК повідомили, що в Оболонському районі Києва проводять пошукові заходи за участю представників сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції.

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У ТЦК уточнили, що метою цих заходів є виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога, уточнили у військкоматі.

Блокпости в Києві

Наприкінці грудня 2023 року в Києві вже встановлювали блокпости в рамках навчань. При цьому в соцмережах кияни писали про те, що отримували повістки при перевірці на блокпостах.

А 1 січня комендант Київської області підполковник Руслан Олійник попередив про збільшення кількості блокпостів у столичному регіоні. Він пояснив, що це пов'язано з виконанням завдань безпеки. Масово виписувати повістки на них не планують, хоча ухилянтів теж будуть намагатися виловлювати.

4 січня в різних районах Києва були встановлені мобільні блокпости. Однак це було зроблено не для вручення повісток, а в рамках проведення військових навчань.

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