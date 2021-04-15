Поліцейські знайшли зниклого в селі Рагівка Вишгородського району 2-річного Богдана Униченка.
Читайте такожУ Харкові школяр регулярно зривав уроки онлайн, на його батьків склали протоколПро це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Небутов в Facebook.
"Знайшли хлопчика! Це найкращий у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку! Спасибі всім!"- написав він.
У поліції поки не повідомляють ніяких деталей події.
УВАГА!!!! Знайшли хлопчика!!! Це найкращий у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку!!! Дякую всім!Опублікований Андрій Нєбитовым Четвер, 15 квітня 2021 р.
Пошуки хлопчика: що відомо
- В селі Рагівка Вишгородського району зник 2-річний хлопчик Богдан Униченко. Мати повідомила про зникнення дитини 14 квітня близько 21:00.
- Пошуки проходили всю ніч і весь ранок.
- До них були задіяні всі служби ГУНП в Київській області та аеророзвідка, на місці працювали Нацгвардія, ДСНС.
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