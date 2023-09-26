Крім повісток у військкомат, чоловік ігнорував повістки до суду, тому його оголошували в розшук.

У Львівській області чоловік проігнорував 5 повісток до військкомату і поплатився за це.

Як свідчить вирок Дрогобицького районного суду, відповідач майже рік ухилявся від мобілізації, бо не зміг дістатись до військкомату через постійні повітряні тривоги та інші причини.

За матеріалами суду, у жовтні 2022 року чоловіка визнали придатним до служби в армії. 26 жовтня того ж року він повинен був прибути до ТЦК і СП, але не приїхав. Загалом він проігнорував 5 повісток.

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Підозрюваний свою провину заперечив, аргументувавши свою позицію тим, що ніколи не служив в армії, а до військкомату не прийшов через повітряну тривогу. Після відбою сирени нібито не знайшлося транспорту для ції поїздки.

3 березня 2023 року чоловік запевнив, що приїхав до ТЦК та СП, але знову почалася тривога. Він отримав повістку на 8 березня. Втім, після прибуття чоловіку нібито повідомили про відкриття проти нього кримінального провадження, а тому він знову пішов додому.

7 серпня чоловік знову не прийшов до військкомату, бо в нього нібито болів зуб.

На суді чоловік заявив, що вважає винними у всьому саме працівників військкомату, які його не забрали на службу до армії. За версією ухилянта, справа проти нього велась з "порушенням та сфальсифікованими доказами".

Представник ТЦК та СП на суді повідомив, що підозрюваного було визнано придатним до служби в армії, але повістки він ігнорував, заявлявши по телефону, що не прийде, оскільки перебуває за межами Дрогобича. Військком запевнив: якби призовник повідомив йому про проблеми з транспортом, то за ним б виїхали та доправили до ТЦК і СП.

Щодо повітряних тривог, які заважали ухилянту прийти у військкомат, пердставник ТЦК додав, що призовників запрошують пройти до укриття.

Суддя врахував те, що чоловік неодноразово уникав не лише військкомату, а й "ухилявся також і від суду, за що оголошувався в розшук". Також прокурор просив для призовника реальний термін позбавлення волі. Чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України та призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Крім того, він повинен заплатити 3028 грн за проведення експертизи.

Подібні інциденти

Під час дії воєнного стану в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ почастішали випадки ухилення від мобілізації. Один з таких випадків стався у Тернопільській області - чоловік відмовився від мобілізації через страх.

Раніше у Львові суд розглянув досить незвичну справу військовозобов'язаного, який стверджує, що просто "проспав" у той день, коли повинен був з'явитися на збори. Та й згодом він не прийшов до ТЦК, сказавши, що у нього хворі батьки.

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