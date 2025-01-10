'Прийнятна цифра': Шмигаль назвав кількість заброньованих від мобілізації в Україні

Передбачено бронювання не тільки працівників газової галузі, а й ремонтних бригад облгазів.

В україні від мобілізації заброньовано понад 900 тисяч людей. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точну цифру, менше мільйона – в районі між 900 і 950 тисяч людей. Це прийнятна цифраа. Вона зафіксована уже протягом тривалого часу і ніяк не впливає на процеси мобілізації, які потрібні Генеральному штабу та Міноборони", - наголосив він.

Шмигаль зазначив, в України газовики заброньовані від мобілізації. "У нас газовики заброньовані. Сьогодні урядом внесено відповідне рішення - уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів. Це рішення урядом було прийнято ще минулого тижня, але сьогодні буде зреалізовано", - підкреслив він.

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Мобілізація в Україні - бронювання працівників

Як повідомляв УНІАН, у грудні Кабмін ухвалив рішення про продовження броні для працівників на один місяць, але не довше, ніж до 28 лютого. Це рішення було ухвалено на тлі кібератаки на українські держреєстри.

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Олександр Федієнко нагадав, що всі заброньовані військовозобовʼязані перебувають на обліку ТЦК, то ж держава має право їх можна мобілізувати.

За його словами, після 28 лютого певна кількість заброньованих військовозобов’язаних будуть мобілізовані до лав ЗСУ та інших формувань.

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