Голова Харківської ОДА зазначив, що саме Роман Дудін віддав силовикам злочинний наказ.

Колишній керівник СБУ Харківської області Роман Дудін, якого зараз підозрюють у держзраді, намагався захопити владу в регіоні в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Представників легітимної влади повинні були вивести з кабінетів силою.

"Заходять заступники пана Дудіна, деякі ще працюють, і кажуть: "У нас команда вас вивести з кабінету". Я запитую: "На яких підставах?", – згадав розмову начальник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов у програмі" Мосейчук+", - відповідаю їм: "Це відверта провокація". Вони потім отримують вказівку від пана Дудіна силовим способом нас вивести і запрошують спецпідрозділ Альфа".

Також він розповів, що російські окупанти, так швидко втекли з області, що навіть не забрали гроші.

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"Вони не те, що забирали своїх, організовано виходили, вони просто бігли. Так поспішали, що нічого не забирали. Якщо не помиляюся, то в Вовчанську було знайдено 20 мільйонів рублів в сейфі, який, до речі, був відкритий. Хтось збирався снідати або обідати, тому що стояв борщ, речі були розкладені", - поділився чиновник.

За його словами, росіяни на фронті посипалися як картковий будинок.

"Це ефект доміно. Як я розумію, у них була порушена координація з керівництвом, і вони не знали, що робити й просто бігли", - підсумував Синєгубов.

Зрада екс-глави СБУ Романа Дудіна - що відомо

24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Управлінням СБУ в Харківській області керував Роман Дудін. 30 травня президент України Володимир Зеленський звільнив його.

12 вересня Дудіна затримали за підозрою в держзраді, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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