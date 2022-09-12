Колишньому очільнику обласного управління СБУ повідомлено про підозру у держзраді.

Офіс генерального прокурора підтвердив затримання екс-начальника Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна.

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

Дудіну повідомлено про підозру у державній зраді та самовільному залишенні місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 КК України).

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За даними слідства, у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого 2022 року, начальник управління СБУ в Харківській області за власною ініціативою почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України.

"Підозрюваний перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і не здійснював функцій та завдань, покладених на УСБУ в області щодо захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України. Також він вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення Голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як співробітник-військовослужбовець СБ України, будучи у підпорядкуванні командувача угруповання військ "Харків", з метою ухилення від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану, затриманий самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача та виконання завдань, пов’язаних з організацією контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності УСБУ в Харківській області, а також участі цього підрозділу в обороні Харкова.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР. Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня президент України Володимир Зеленський звільнив очільника СБУ Харківщини Романа Дудіна за те, що "не працював на захист міста, а думав тільки про себе особисто".

Він додав, що мотиви керівника СБУ області з'ясовуватимуть правоохоронці.

19 липня президент Володимир Зеленський призначив Олександра Куця начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області.

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