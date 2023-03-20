В Україні судитимуть екс-керівника Управління Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна, який пішов на співпрацю з окупантами на початку повномасштабного вторгнення.
У повідомленні Офісу генерального прокурора прізвище колишнього керівника не називається, але саме Дудін на початку повномасштабного вторгнення очолював УСБУ у Харківській області.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно екс-керівника Управління СБУ в Харківській області за фактами вчинення державної зради, самовільного залишення військової частини або місця служби та непокори (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 402 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Слідчі встановили, що Дудін, володіючи інформацією про проведення 24 лютого 2022 року збройними силами РФ наступальної операції на території України, вчиняв незаконні дії, спрямовані на проведення підривної діяльності проти України з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці.
"Він був переконаний в успішності операції держави-агресора та розраховував на поблажливе ставлення до себе зі сторони окупаційної влади РФ", - зазначають в Офісі генпрокурора.
Слідство встановило, що екс-керівник Управління СБУ в області вчиняв дії для усунення голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання обов’язків з метою перешкоджання здійснення ним необхідних заходів правового режиму воєнного стану та спроби захоплення влади в регіоні.
Також зазначається, що він дискредитував чинну владу Харкова та області, висвітлюючи в ЗМІ з метою дестабілізації ситуації в області, перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони.
Крім того, колишній посадовець умисно не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та віддав наказ особовому складу управління покинути місце несення служби – адміністративне приміщення та територію Харкова. Він умисно створив умови для здачі ворогові наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців та самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.
Зрада Дудіна - що відомо
Станом на 24 лютого 2022 року Управління Служби безпеки України у Харківській області очолював Роман Дудін.
30 травня президент України Володимир Зеленський звільнив його з цієї посади.
12 вересня за підозрою у державній зраді Дудіна було затримано. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Олег Синєгубов розповів, як колишній харківський СБУшник намагався захопити владу в області.