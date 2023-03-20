Романа Дудін створив умови для здачі ворогові наявних на зберіганні в управлінні СБУ зброї, боєприпасів.

В Україні судитимуть екс-керівника Управління Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна, який пішов на співпрацю з окупантами на початку повномасштабного вторгнення.

У повідомленні Офісу генерального прокурора прізвище колишнього керівника не називається, але саме Дудін на початку повномасштабного вторгнення очолював УСБУ у Харківській області.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно екс-керівника Управління СБУ в Харківській області за фактами вчинення державної зради, самовільного залишення військової частини або місця служби та непокори (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 402 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Слідчі встановили, що Дудін, володіючи інформацією про проведення 24 лютого 2022 року збройними силами РФ наступальної операції на території України, вчиняв незаконні дії, спрямовані на проведення підривної діяльності проти України з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці.

"Він був переконаний в успішності операції держави-агресора та розраховував на поблажливе ставлення до себе зі сторони окупаційної влади РФ", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що екс-керівник Управління СБУ в області вчиняв дії для усунення голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання обов’язків з метою перешкоджання здійснення ним необхідних заходів правового режиму воєнного стану та спроби захоплення влади в регіоні.

Також зазначається, що він дискредитував чинну владу Харкова та області, висвітлюючи в ЗМІ з метою дестабілізації ситуації в області, перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони.

Крім того, колишній посадовець умисно не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та віддав наказ особовому складу управління покинути місце несення служби – адміністративне приміщення та територію Харкова. Він умисно створив умови для здачі ворогові наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців та самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.

Зрада Дудіна - що відомо

Станом на 24 лютого 2022 року Управління Служби безпеки України у Харківській області очолював Роман Дудін.

30 травня президент України Володимир Зеленський звільнив його з цієї посади.

12 вересня за підозрою у державній зраді Дудіна було затримано. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Олег Синєгубов розповів, як колишній харківський СБУшник намагався захопити владу в області.