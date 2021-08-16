Криворізькі активісти розповіли про останню зустріч з мером міста Костянтином Павловим, тіло якого вчора виявили з вогнепальним пораненням у власному будинку. Вони також висловили думку, що Павлова могли довести до самогубства.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Востаннє активісти бачили наживо мера під час репетиції підняття прапора, який встановили в центрі міста.
"Він був доволі нервовим. Біля флагштоку був нервовим, руки тряслися. Він через щось переживав - це було помітно", - каже активіст Олексій Таймурзін.
Обов'язки покійного очільника міста має виконувати секретар міськради Олександр Котляр. У провладній "Слузі народу" раніше повідомили, що нові вибори в Кривому Розі пройдуть, ймовірно, навесні 2022 року.
Смерть Костянтина Павлова - що відомо
- 15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст.115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.
- Павлова поховають 19 серпня на Центральному кладовищі Кривого Рогу.
- Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.