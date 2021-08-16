Нові вибори відбудуться, вочевидь, вже наступного року.

Криворізькі активісти розповіли про останню зустріч з мером міста Костянтином Павловим, тіло якого вчора виявили з вогнепальним пораненням у власному будинку. Вони також висловили думку, що Павлова могли довести до самогубства.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Востаннє активісти бачили наживо мера під час репетиції підняття прапора, який встановили в центрі міста.

"Він був доволі нервовим. Біля флагштоку був нервовим, руки тряслися. Він через щось переживав - це було помітно", - каже активіст Олексій Таймурзін.

Обов'язки покійного очільника міста має виконувати секретар міськради Олександр Котляр. У провладній "Слузі народу" раніше повідомили, що нові вибори в Кривому Розі пройдуть, ймовірно, навесні 2022 року.

Смерть Костянтина Павлова - що відомо

15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст.115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Павлова поховають 19 серпня на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

Автор: Юрій Годован