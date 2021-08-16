Вибори в Кривому Розі можуть відбутися наступного року, вважають у "Слузі народу".

Мер Кривого Рогу Дніпропетровської області Костянтин Павлов загинув, і місто залишилося без очільника. Нового мера мають обрати на виборах. Нардеп від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що, швидше за все, виборчі перегони відбудуться наприкінці березня 2022 року.

Для того, щоб запустити процедуру підготовки до виборів, має зібратися місцева рада, схвалити деякі моменти й відправити їх Верховній Раді, розповіла парламентарій в ефірі телеканалу "Україна 24".

Співрозмовниця зазначила, що у Виборчому кодексі нашої країни прописані дві дати, в які можна проводити як чергові, так і позачергові вибори – це кінець жовтня та кінець березня.

"...Очевидно, що на кінець жовтня – це неможливо за процедурою виконати, тому що вона має певну тривалість, тому найближчий час – це кінець березня наступного року", – поділилася думкою нардеп.

Нагадаємо, Костянтин Павлов у грудні 2020 року переміг на виборах мера Кривого Рогу. Павлов був кандидатом від "Опозиційної платформи – За життя". У другому турі виборчих перегонів він переміг кандидата від "Слуги народу" Дмитра Шевчика.

Під Кривим Рогом 15 серпня Павлов був знайдений застреленим. Правоохоронці назвали чотири версії загибелі мера міста – вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю та доведення до самогубства.

Автор: Екатерина Присяжнюк