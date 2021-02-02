Будинок, в якому облаштували небезпечний балкон, знаходиться на вулиці Сормовська в Дарницькому районі столиці.

Користувачів мережі обурив величезний балкон, який облаштував собі один з жителів столичної Дарниці.

Фото оприлюднено у спільноті "Позняки Осокорки Харківський - житлові масиви Дарницького р-ну Києва" у Facebook.

П'ятиповерховий будинок, в якому на третьому поверсі облаштували небезпечний балкон, знаходиться на вулиці Сормовська.

У коментарях зазначають, що під цим балконом навіть страшно проходити.

"Кожен раз як проходжу поруч, стає моторошно, як бачу. Здається, що питання часу, коли це впаде", - пише користувачка Анна К. "Така будова в будь-який момент може дати тріщину і раптово впасти на перехожих!"; "Це ж незаконно. І як мовчать сусіди знизу?"; "Гірше тим, хто живе під тією квартирою. Балкон-гігант закриває абсолютно все світло"; "Як лопне і впаде, то всі, хто писав тут "яка різниця" і т.п., дружно напишуть: "Чому всі мовчали".

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Автор: УНІАН