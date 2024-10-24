У Генпрокуратурі заявили, що Центральній МСЕК направили тисячі рішень обласних МСЕК - практично всі залишилися чинними.

Центральна Медико-соціальна експертна комісія продовжила дію близько 17 тисяч рішень обласних МСЕК щодо надання інвалідності, які раніше були скеровані до них з боку правоохоронців, заявляє "Укрінформ" після отримання статистичних даних від пресслужби Офісу генерального прокурора України.

Повідомляється, що працівники Нацполіції та ДБР до 2024 року провели розслідування у 312 кримінальних провадженнях цієї категорії - з них лише 4 розслідування належить Державному бюро розслідувань. Уже цього року було порушено ще 161 кримінальне провадження (ДБР - 3) за фактами сприяння у виїзді з України та в ухиленні від мобілізації працівниками ТЦК і СП, МСЕК і ЛКК.

ЗМІ пише, що під час поточного розслідування вдалося вилучити майже 24 тисячі медико-експертних справ. Більшість зі справ (18 968) скерували в Центральну МСЕК на перевірку. 16 992 рішення було залишено чинними, в 1 588 справах перевірка триває, і тільки в 66 справах із загальної кількості Центральна МСЕК скасувала ухвалені рішення.

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Зазначено, що правоохоронці відправили на розгляд судів 79 обвинувальних актів після завершення розслідування в деяких справах. В іншій частині кримінальних проваджень досудове розслідування триває.

Інші новини про МСЕК

Раніше УНІАН повідомляв, що всі МСЕК ліквідують до кінця року, - указ президента. Володимир Зеленський заявив, що це відбувається через системні зловживання під час оформлення інвалідності.

Крім того, Зеленський видав указ про реформу всієї системи МСЕК. Рішення, за словами президента, мають принести справедливість.

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