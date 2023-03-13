Намісник Лаври митрополит Певел спробував апелювати до українського громадянства ченців.

Ченці Української Православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) продовжують "нити" з приводу вимоги Мінкульту України залишити територію заповідника "Київсько-Печерська лавра" та виселитися з приміщень, які знаходяться на його території.

У понеділок, 13 березня, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло у своєму відеозверненні заявив, що він та його "братія" нікуди йти не збираються.

"Ми не маємо наміру виселяться і не будемо, так як зараз є закони, які на боці людини. Нам погрожувати, що з нами розправляться – це не 17-й рік. Сьогодні є світова спільнота, є якась культура", - обурився він.

Також Павло спробував апелювати до українського громадянства ченців УПЦ МП, заявивши, що вони - не колаборанти.

"Ми не колаборанти, ми громадяни своєї країни, ми люди, які тут живуть з 1988 року, у багатьох немає іншого місця, крім цього", - зазначив намісник Лаври.

УПЦ МП зобов'язали покинути Лавру - що сталося

Нагадаємо, що 10 березня між УПЦ МП і Мінкультом України стався публічний скандал через розірвання договорів оренди територій і будівель зі Свято-Успенським монастирем (документ був підписаний ще за президентства "прокремлівського" президента України Віктора Януковича). В уряді уточнили, що монахам потрібно покинути стіни Лаври вже з 29 березня 2023 року.

Раніше відповідне повідомлення про розірвання договорів до УПЦ МП направила адміністрація заповідника - там уточнили, що під час перевірки робоча група виявила декілька доказів з приводу порушення договору щодо використання держмайна з боку УПЦ МП.

Це викликало шквал обурення серед ченців Московського патріархату. Вони заявили, що ніяких юридичних підстав для їх виселення немає й на відріз відмовилися залишати комплекс.

Вас також можуть зацікавити новини: