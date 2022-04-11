Доказом про використання в Україні заборонених касетних бомб стануть їхні уламки.

Частина куль та інородних тіл, які вилучені з поранених стануть доказом в судах щодо злочинів російських окупантів в Україні. Зокрема, про використання в Україні заборонених касетних бомб.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко після візиту в Чернігів.

"Описати побачене просто бракує слів. Ні, не бракує. Їх просто не хочеться говорити в голос, бо вони нецензурні. Добираючись до лікарні бачиш зруйновані … хотів написати будинки, але це не так. Це зруйновані долі", - зазначає Ляшко.

За його словами, дві лікарні з прямими влученнями російських ракет та снарядів - вони відновленню не підлягають, а частина лікарень пошкоджена та потребує експертизи на оцінку можливості їхньої подальшої експлуатації.

Ляшко зазначає, що лікарі, медичні сестри, санітари працюють у тяжких умовах. За його словами, медики розповідають, що "бували моменти, коли в одну лікарню привозили 56 поранених в годину, і всіх, після оцінки стану та медичного сортування, оперували".

"Демонстрація дістаних із поранених куль та інородних тіл. Частина точно буде доказом в судах про злочини проти людства та порушення конвенцій в частині використання окупантами заборонених касетних бомб", - наголосив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому росіяни брешуть, що нібито не скоювали злочинів в Україні. Глава держави вважає, що російське боягузтво наростає і перетворюється на катастрофу, але Україна зупинить це все.

"Що робить Росія? Чим зайняті її посадовці, її пропагандисти та звичайні люди, які повторюють те, що почули по телебаченню? Вони тільки виправдовуються та заперечують. Намагаються перекласти відповідальність. Брешуть. І вже настільки втратили зв'язок з реальністю, що звинувачують нас у скоєнні навіть того, що очевидно – очевидно для всіх у світі – зробили російські війська", - зауважив президент.

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