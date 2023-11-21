Для руху через кордон людина спочатку перетинає суміжні країни - це потрібно враховувати.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, чи можуть повернутися в Україну без закордонних паспортів люди, виїхали з окупованих територій через РФ і Європу.

"За українським законодавством жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися додому за будь-яких обставин. Якщо в український кордон прибуває людина і заявляє, що вона громадянин України, але не має документів, що визначають право на перетин кордону, то все одно вона буде пропущена. Навіть якщо у людини немає документів, буде проведена ідентифікація особи. Якщо підтвердиться, що це громадянин України, то він буде пропущений на територію України", - сказав він в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, для руху через кордон людина спочатку перетинає суміжні країни – це потрібно враховувати.

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"Якщо люди перебувають за кордоном, у дипломатичних представництвах є можливість відновити свої документи або навіть отримати свідоцтво на повернення. Це потрібно для того, щоб в першу чергу дотримуватися законодавства тих країн, в яких вони знаходяться", - додав спікер.

Виселення українця в РФ

Росіяни навмисно посилюють грубе і зневажливе ставлення до українців на окупованих територіях. Загарбник намагаються змусити виїхати місцевих жителів в Російську Федерацію.

При цьому, для власного збагачення окупанти намагаються використати вимушений виїзд громадян на територію РФ. Так, під час перетину переселенцями блокпостів, погрожуючи зброєю, військовослужбовці Збройних сил РФ, під різними приводами, вимагають віддати їм кошти та виявлені матеріальні цінності.

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