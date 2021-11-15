Українське законодавство передбачає відсторонення невакцинованих працівників без збереження заробітної платні.

Звільнення працівників на підставі відсутності щеплення проти коронавірусу COVID-19 в Україні є незаконним. Водночас роботодавець може відсторонити їх без збереження заробітної платні.

Про це агентству УНІАН повідомила адвокат з медичного права юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська.

Наразі в Україні вже є практика щодо незаконного звільнення працівників через відсутність вакцинації від коронавірусу. Такі люди можуть звернутись до суду за поновленням на робочому місці. Водночас навіть у випадку поновлення на робочому місті вони не зможуть виконувати свої обов’язки, оскільки залишатимуться відстороненими, допоки не закінчиться карантин або ж самі працівники не отримають повного курсу вакцинації, - зазначила Цимановська.

За словами адвоката, винятком є працівники, що мають протипоказання до щеплень:

наявність в анамнезі анафілактичної реакції на попередню дозу вакцини (алергічна реакція);

вагітність - протипоказано введення живих вакцин;

тяжка імуносупресія/імунодефіцит - протипоказано введення живих вакцин;

гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0 °C - протипоказання для рутинної вакцинації.

Читайте такожСтрах вакцинації, звільнення і дистанційка не для всіх: як COVID-19 вплинув на ринок праціАдвокат наголосила, що відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, за певних умов можна отримати від лікаря офіційну довідку щодо протипоказань до вакцинації, якщо існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції. Остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками.

Цимановська пояснила, що звільняти працівників навіть за відсутності повного курсу вакцинації від коронавірусу не можна, але їх можна відсторонити від роботи. Згідно з Постановою КМУ № 1236 від 09.12.2020 року (доповнена нормою щодо відсторонення працівників з 08.11.2021 року), на час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України, ч. 1 ст. 1 ЗУ "Про оплату праці" та ч. 3 ст. 5 ЗУ "Про державну службу". Відсторонюють працівників та держслужбовців наказом або розпорядженням керівника державного органу або підприємства, строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили.

Тобто, по факту працівники перестають отримувати заробітну платню, допоки не почнуть знову виконувати свої обов’язки, - резюмувала Цимановська.

Як повідомляв УНІАН, вакцинація проти коронавірусу була обов’язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади. Працівники, які станом на 8 листопада не мали хоча б одного щеплення проти COVID-19, мали бути відсторонені від роботи без збереження зарплат до отримання щеплення.

9 листопада у Міністерстві охорони здоров’я розширили перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. До нього увійшли працівники стратегічно важливих підприємств.

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Автор: Марта Гичко