При поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається.

При поновленні військово-облікових даних в рамках нового закону про мобілізацію в Україні проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) не вимагається. Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства оборони.

У відомстві зазначили, що проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на її проходження.

"У зв'язку з поширенням неточної інформації у деяких телеграм-каналах та інших інформаційних ресурсах щодо штрафів за оновлення даних без проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони України роз’яснює. Наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби", - йдеться у повідомленні. Відео дня

В Мінісоборони підкреслюють, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії.

"Законом передбачено, що оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов'язку. Крім того, в статті 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено окремий обов'язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби", - наголосив директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк.

Мобілізація в Україні - останні новини

До 7 мільйонів українців не встигнуть оновити данні в ТЦК. Про це заявив член комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Олег Синютка.

За його словами, для того, аби людина була готова служити, її треба мотивувати, а не залякувати.

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