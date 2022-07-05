Сьогодні в Генштабі повідомили про нові правила виїзду військовозобов'язаних за межі місця свого проживання.

В Україні всі військовозобов'язані можуть пересуватися без отримання відповідних дозволів. Однак при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека.

За словами юристки, в повідомленні Генштабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації.

"Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені", - стверджує Рябека.

Таким чином, особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися - на той час - в військкомат, а сьогодні - до центра військового комплектування - знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці, що не являється новим правилом.

"Можливо, опублікований документ трохи незрозуміло виписаний. Але, дійсно, мета така, щоби впорядкувати цей облік, щоби наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хто зрозумів", - говорить Рябека.

Тобто, за її словами пересуватися Україною без дозволів можна. Мова йде тільки про те, коли особа змінює місце проживання або місце реєстрації.

"Сьогодні ще будуть відбуватись певні наради, щоби юридично впорядкувати цей документ та внести поправки для того, щоби він був більш правильний. Ніхто не хоче зупинити економіку, бізнес. Тобто такої мети не ставилось", - зазначила координатор руху адвокатів ЗСУ.

Нова заборона для військовозобов'язаних в Україні

Раніше УНІАН писав, що в Україні розробили порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним за межі місця проживання. У Генштабі вже підтвердили таку заборону і роз'яснили її деталі.

Адвокат ADER HABER Дмитро Воронцов детально пояснив деталі цієї законодавчої ініціативи.

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