Учасники акції тримають в руках дуже багато саморобних плакатів з дотепними написами.

Декілька сотень студентів пікетують Офіс президента з вимогою звільнити Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

Як передає кореспондент УНІАН, студенти принесли із собою дуже багато саморобних плакатів, на яких написана їхня вимога

Зокрема, серед написів: "Тобі личить твоя відставка", "А давайте я просто тихонечко в лес уйду и все", "Ти міг вкрасти серце та вкрав дисертацію", "Шкарлет, відійди, ти затуляєш вищу освіту".

Також студенти скандують: "Шкарлет, пора додому!".

Крім того, вони заявили, що поліція не пропустила автомобіль з гучномовцями, який наразі стоїть за натовпом студентів за приблизно 50 метрів від воріт Офісу президента з боку вулиці Інститутської.

Як повідомляється на сторінці акції "Якщо любиш - піди! #ШкарлетГеть" у Facebook, "Шкарлет неодноразово доводив свою невідповідність посаді: у його наукових роботах було виявлено плагіат, він перевищує свої повноваження та не бажає визнавати результати виборів президента НаУКМА; у його підпорядкуванні знаходяться люди, які пов’язані з режимом Януковича та безпосередньо з Табачником, назначив ректором НАУ М.Луцького, який підпадає під люстрацію за співпрацю з режимом Януковича і не має права очолювати заклад вищої освіти".

Зазначається, що до акції долучаються студенти НаУКМА, КПІ, НАУ та інші небайдужі студентські спільноти України.

Вас також можуть зацікавити новини: