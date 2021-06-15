Експертна рада має провести аналіз наукової роботи, зокрема, перевірити її відповідність законодавству у сфері атестації кадрів вищої кваліфікації.

Перевірка всіх матеріалів щодо кандидатської дисертації народного депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Іллі Киви триває.

Про це йдеться в повідомленні у Telegram-каналі міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

"Щодо дисертації народного депутата України Іллі Киви. МОН отримало електронний примірник дисертації та атестаційну справу здобувача наукового ступеня. Триває перевірка всіх матеріалів, які надійшли. На підставі отриманої інформації експертна рада має провести аналіз наукової роботи, зокрема, перевірити її відповідність законодавству у сфері атестації кадрів вищої кваліфікації", - зазначив міністр.

Він додав, що експертна рада у своїй роботі керується виключно вимогами українського законодавства та документально підтвердженими фактами.

Читайте такожДепутат ОПЗЖ захистив кандидатську з такими ж фальсифікаціями, що й у Киви (відео)"Прикро, що мій коментар про "відсутність заперечень" на роботу здобувача став підставою для звинувачень у брехні. З одного боку, всі заяви, які надходять до нашого відомства, фіксуються, опрацьовуються й детально вивчаються. З іншого боку, кількість та якість заперечень щодо конкретних наукових робіт серед усіх отриманих звернень визначає експертна рада, встановлюючи їх належність до компетенції, та перевіряє на відповідність дійсності", - зауважує Шкарлет.

Урядовець вважає, що з урахуванням отримання міністерством кількох різних листів щодо здобувача про "проведення розслідування обставин захисту" та про ознаки "внесення недостовірних даних здобувачем до дисертації" в ефірі програми "Радіо Свобода" він висловився "не зовсім коректно".

"Проте, моя заява не є брехнею та була озвучена на підставі поточної інформації. Експертна рада після опрацювання отриманих листів офіційно визначить, які з них є запереченнями (мають пряме відношення до наукової роботи), та врахує їх під час складання експертного висновку", - пояснив Шкарлет.

Крім того, він додав, що з появою в ЗМІ інформації про ймовірні непоодинокі порушення під час здобуття наукового ступеня вважає за необхідне детально перевіряти такі відомості. "Відповідне завдання поставлено профільному департаменту МОН", - підсумував міністр.

Начебто зайнятістю питанням дисертації пояснили відсутність Іллі Киви на судовому засіданні у справі Гандзюк 15 червня. Депутат ОПЗЖ раніше збирався брати обвинуваченого Владислава Мангера на поруки.

Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію на тему: "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

Сам захист пройшов гучно: на захід не пускали «неакредитованих» журналістів, а двері до аудиторії в Інституті підготовки кадрів блокувала група молодиків спортивної статури. Члени комісії після тригодинного виступу Киви підтримали його роботу одноголосно.

Bihus.Info з’ясував, що Ілля Кива підробив документи до кандидатської, а також засумнівався в авторстві депутата. Після скандалу наукового керівника Киви Володимира Гурковського звільнили.

У червні МОН все ж вирішило перевірити дослідження Киви – всі необхідні матеріали передадуть експертній раді з державного управління. У випадку затвердження результатів Кива буде отримувати +5% до зарплати за науковий ступінь.

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Автор: Тетяна Поляковська