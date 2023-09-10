Голова Служби військової розвідки України Вадим Скібіцький переконаний, що Крим є ключем до проектування "регіональної могутності" Росії.

Президент Росії Володимир Путін та його війська на окупованому півдні України зроблять все можливе, щоб зберегти контроль над Кримом.

Таку заяву зробив, заявив заступник Голови Служби військової розвідки України Вадим Скібіцький на Ялтинському саміті Європейської стратегії в Києві, зазначивши при цьому, що в Києві просувають плани зі звільнення півострова, попри побоювання Заходу з приводу ескалації ситуації з боку Росії, повідомляє Newsweek.com.

Скібіцький зазначив, що Крим є ключем до проектування "регіональної могутності" Росії.

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Росія, за словами Скібіцького, зараз має 423 000 військовослужбовців на українській землі, на окупованих ділянках Східного Донбасу, в Криму та Південноукраїнському "сухопутному коридорі".

Після анексії півострова кремлівськими "зеленими чоловічками" в 2014 році "Росія перетворила півострів на потужну військову базу і відновила всі військові об'єкти колишнього Радянського Союзу", — сказав представник розвідки.

"Вони роблять все можливе, щоб зберегти окуповані ними території: Херсонську область, Запорізьку область, а також зберегти Крим", — сказав Скібіцький, відзначивши географічне домінування Криму на Чорному морі і подальше благо для Москви.

"Крим допомагає їм повністю контролювати Чорноморський регіон та перекидати сили в Середземне море. Їхня присутність в Сирії та в африканських країнах підкріплена їхньою присутністю в Чорному морі, їхніми об'єктами, які дозволяють їм забезпечити все можливе до того, що у них є за кордоном", - додав Скібіцький.

"РФ активно використовує Кримський півострів для забезпечення своїх підрозділів в Херсонській та Запорізькій областях... саме через Крим проходять всі їхні шляхи постачання, боєприпаси та особовий склад. У Криму нещодавно сформували новостворену 18-ту загальновійськову армію, яка зараз активно використовується на запорізькому напрямку для запобігання нашого контрнаступу", - сказав Скібіцький.

Скібіцький також зазначив, що загроза, яку представляє для нас Чорноморський флот, насамперед пов'язана з крилатими ракетами "Калібр".

"Протягом останнього місяця вони активно використовували Крим для нанесення ударів по наших портових об'єктах... Ми можемо прогнозувати, що Росія продовжить накопичувати військовий персонал, нарощувати свою армію в Криму і робити все можливе, щоб контролювати Чорноморський регіон", - додав Скібіцький.

Повернення Криму

У квітні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що деокупація Криму є безальтернативною метою України. Глава держави переконаний, що Україна здобуде перемогу та поверне Крим.

У серпні 2023 року Зеленський прокоментував, яким бачить майбутнє Криму після деокупації. Він підкреслив, що український прапор обов'язково буде на нашому півострові після деокупації. За словами глави держави, планується розвиток економіки півострова, а також відкриття робочих місць.

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