Дмитро Лубинець зазначив, що вдалося врятувати 15 неповнолітніх українців.

Вихованці спецшколи з Миколаївської області, яких російські окупанти депортували, вже знаходяться на території Грузії. Всього вдалося врятувати з рук загарбників 15 дітей.

"Є хороші новини про 15-ти вихованців КУ Новопетровская спеціальна школа Снігурівського району Миколаївської області, які були незаконно депортовані в РФ. Зараз вони - в безпеці!" - повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець у Telegram.

За його словами, діти разом з в.о. директора спецсшколи опинилися в окупації в березні 2022 року, але в липні окупанти примусово вивезли маленьких українців на тимчасово окуповану територію Херсонської області, а в жовтні їх депортували до Анапи в РФ.

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Омбудсмен вказав, що більшість дітей мали статус сиріт та позбавлених батьківського піклування. Крім того, серед викрадених дітей перебувала 16-ти річна дівчина, яку удочерили громадяни США до повномасштабної війни.

"Коли дітей депортували, законному представнику за допомогою батьків-усиновителів, які хотіли врятувати свою дочку, вдалося перевезти дітей до Грузії. Після чого вони поінформували наше посольство в Грузії і мене особисто про місцезнаходження вихованців", - пояснив Лубинець.

Зараз діти знаходяться в комфортному будинку, дистанційно навчаються, отримують медичну допомогу, а усиновлена дівчинка возз'єдналася зі своєю новою сім'єю.

Викрадення росіянами дітей з України - останні новини

Росіяни депортували українських дітей відразу ж після початку повномасштабного вторгнення. Всього відомі імена майже 20 тисяч дітей, яких поховали окупанти. При цьому ще близько 200 тисяч дітей находтся під загрозою депортації.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розглядає справу про депортацію українських дітей, фігурантами якої є президент РФ Володимир Путін і дитячий омбудсмен Марія Львову-Бєлова.

Пізніше радник голови ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що Україна на різних майданчиках постійно говорить про дітей, повернення яких на батьківщину є одним з пріоритетів.

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