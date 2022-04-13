Як зазначив президент, їх намагаються перевезти у віддалені регіони РФ та усіляко перешкоджають спробам повернення в Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська вже вивезли з України понад 500 тис. українських громадян.

Про це глава держави сказав під час звернення до парламенту Естонії, яке транслювалося на українських телеканалах.

"На сьогодні вже понад 500 тисяч українців примусово переміщені. Тільки уявіть собі, скільки це. Це якби окупанти, вибачте, взяли собі за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що депортованих українців позбавляють документів і у них усе забирають, у тому числі телефони.

"Їх намагаються перевезти у віддалені регіони Російської Федерації. Усіляко перешкоджають спробам повернення в Україну. Дітей розлучають з батьками і хочуть направити на незаконне усиновлення у російські родини. В українських містах, які стали жертвами російських ударів, убиті вже десятки тисяч людей. Проти житлових районів і цивільної інфраструктури російська армія застосовує всі види артилерії, всі види ракет, авіабомб, зокрема, фосфорні бомби", – сказав Зеленський.

Президент заявив, що російська армія здійснює терор проти цивільного населення і намагається зламати дух українського народу, підкорити українців на покоління або просто знищити.

Незаконно депортованих українців переселяють в Сибір і на Далекий Схід

Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на офіційні документи Кремля.

Зокрема, видання The Independent посилається на надзвичайний наказ про примусове переселення 95 739 жителів Донецької та Луганської областей. Деяких з них відправили за 5500 миль (8850 кілометрів) від дому.

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