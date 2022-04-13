Незаконно вивезених з України дітей-сиріт віддадуть на усиновлення в Росії.

Влада Російської Федерації має намір віддати викрадених в Україні дітей-сиріт на усиновлення російським сім'ям. Маленьких українців змусять вивчити російську мову.

Про це заявила директор Департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей Мінпросвіти РФ Лариса Фальковська.

"У нас проводиться велика робота з розробки міжнародних угод, що дозволяють передавати прибулих дітей в сім'ї російських громадян. Хочу зазначити, що наразі нами підготовлені перші два таких проекти угод, і знаходяться вже на правовій експертизі всередині міністерства освіти", - заявила Фальковська.

За її словами, в Росію з України незаконно вивезли вже 2 тисячі дітей-сиріт.

Крім того, Фальковська "стурбована" низьким рівнем знання російської мови серед викрадених маленьких українців. За її словами, діти "не володіють достатнім рівнем знання мови для освоєння загальноосвітньої програми", тому влітку дітей змусять вивчати російську мову.

Як раніше повідомляв УНІАН, 18 лютого ватажки "ЛДНР" під приводом нібито загострення безпекової ситуації з боку ЗСУ оголосили про так звану евакуацію місцевого населення, в першу чергу жінок і дітей, в Росію. Для цього організували їх вивезення автобусами.

Після початку повномасштабного вторгнення також фіксували інциденти, коли російські окупанти перешкоджали евакуації громадян із захоплених територій і місць, де тривають бої, в Україну. Зате їх примусово перевозили в "ЛДНР", Крим і Росію.

Станом на 8 квітня Російські окупантами з України насильно вивезли понад 45 тисяч осіб. При цьому президент Володимир Зеленський вказав, що дітей розлучають з батьками і хочуть направити на незаконне усиновлення в російські сім'ї.

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