На коментарі чиновника звернули увагу ЛГБТ-активісти.

Радник міського голови Хмельницького Назарій Чепко захейтив відкриття бару для відвідувачів з нетрадиційною орієнтацією в місті.

На коментарі користувача Instagram під нікнеймом 88virnyj (14/88 використовується у колах правих як закодоване привітання "Хайль Гітлер" –ред.) звернули увагу ЛГБТ-активісти, розмістивши скріншоти гілки діалогу у Facebook.

Під дописом місцевої спільноти, у якому цікавилися думкою містян про можливе відкриття у Хмельницькому бару для геїв, користувач 88virnyj відповів: "Відкрийте! Хай воно стане братською могилою! Хай воно згорить разом з власником бару".

Як виявилось, профіль належить депутату Городоцької міської ради й раднику мера Хмельницького Назарію Чепку.

Чепко двічі безуспішно балотувався до обласної ради: у 2015-му за мажоритарним 60-м округом від "Свободи", а у 2020-му – 12-м у списку Команди Симчишина. За інформацією Чесно, Чепко є членом ВО "Свободи".

Крім того, після аналізу Telegram-каналу хмельницької організації "Сокіл", головою якої є Чепко, Об'єднана єврейська громада виявила прояв антисемітизму.

У пості від 23.11.2019 про заходи в пам'ять про жертви Голодомору звучить заклик не забувати про те, що більшість основоположників комунізму і творців Голодомору в Україні нібито були євреями.

В іншому пості в цьому ж Telegram від 08.03.2020 свято 8-го березня називається "днем жидівсько-комуністичних повій", Клару Цеткін і Розу Люксембург називають "німецькими жидівками-комуністками" і "жидівськими подружками-комуністками", а ілюстрацією до цього посту стало зображення оголених жіночих частин тіла на тлі прапорів СРСР, Ізраїлю та ЛГБТ-спільноти.

ОЄОУ нагадує, що згідно з визначенням антисемітизму IHRA, "висловлювання брехливих, нелюдських, брудних або стереотипних звинувачень, приписування євреям відповідальності за реальні чи надумані проступки окремих єврейських індивідуумів або груп, або за дії, вчинені неєвреями" є проявом антисемітизму.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Іван Бойко