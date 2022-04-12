Згідно з підписаним законом, державний "Ощадбанк" став учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Володимир Зеленський 12 квітня підписав закон про повне гарантування державою вкладів фізичних осіб на період воєнного стану і три місяці після його завершення.

Як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Телеграм-каналі, закон також встановлює, що згодом максимальна сума відшкодування за вкладами становитиме 600 тис. грн у порівнянні з 200 тис. грн.

"Законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань ФГВФО перед Міністерством фінансів України, а також підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що закон передбачає, що державний "Ощадбанк" стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб з дня набрання ним чинності.

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень стосовно суми відшкодування коштів за вкладами у розмірі не менше 600 тисяч гривень, які набирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб".

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