Військовий отримав поранення наприкінці січня в районі Бахмута.

У Львові лікують 36-річного воїна Павла Пастуха, у тілі якого застрягло 40 уламків від ворожої міни і який дивом вижив. Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Зазначається, що Павло родом зі Львівщини. До повномасштабного вторгнення працював за кордоном. Щойно почалася велика війна, чоловік вирішив, що має повернутись і боронити країну. Військовий воював на Донецькому напрямку, де в районі Бахмута наприкінці січня отримав тяжке поранення.

За його словами, того дня вони були дуже близько до росіян. Зав’язався ближній бій. Кілька наших воїнів одразу отримали поранення.

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"Павло разом з двома побратимами кинувся їх витягати. Коли дісталися до одного пораненого – поруч влучила міна. Загинули усі, крім Павла. Після того, як він отямився, відчув, що йому складно дихати. Уламки міни проникли майже скрізь – навіть в легені. Пошматоване все: ноги, руки, живіт та внутрішні органи. Військовий наклав собі тиснучі пов’язки на ділянки, де кровило найбільше, та рушив у бік українських позицій", - розповідають в медоб’єднанні.

Дорогою ворог намагався добити Павла. Його переслідував дрон та корегував вогонь. Однак жодна з російських мін не влучила у ціль. Вибратися з пастки знесиленому воїнові із 40 осколками у тілі допомогли двоє побратимів на псевдо "Німець" та "Док" – із сусідньої позиції. Далі за його життя боролися медики у п’ятьох містах: Часовому Ярі, Дружківці, Дніпрі, Києві та зрештою – у Львові, у реабілітаційному центрі "Незламні".

"Коли Павло потрапив до Львова, в його тілі ще залишилося немало ворожого залізяччя. Після діагностики хірурги видалили уламки міни з лівого плеча та правої ноги пацієнта. Утім, два осколки в печінці, кожен з яких по 2 см, залишили. Вони проникли вглиб на 10 см і зупинилися біля середньої печінкової вени. Хірурги вважають, що видаляти ці уламки зараз надто небезпечно. Наразі вони не рухаються, не загрожують життю пацієнта, але потребують спостереження", - йдеться у повідомленні.

Наразі Павло проходить реабілітацію. Разом із фізтерапевтами тренує витривалість м’язів ніг та спини.

Реабілітація військових у Львові

У Національному реабілітаційному центрі "Незламні" у Львові проходять реабілітацію та протезування військові, які дістали поранення або втратили кінцівки на фронті.

Зокрема, там опікуються 32-річним розвідником Іваном Дзюбою, який після 13 днів полону повернувся з ампутованим ногами та без пальця на руці. Іван отримав протези та вчиться на них ходити.

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