Діаманти в брюках. Так українка намагалася провезти через кордон понад 50 грамів діамантів на суму 17 мільйонів гривень.
Читайте такожУ Гонконзі на аукціоні продадуть ідеальний діамант (фото, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
55-річну жінку затримали в аеропорту Бориспіль. Жінка поверталася в Україну з Дубая як звичайна туристка. Подорожувала з подругою.
При огляді в кишені штанів у неї знайшли 38 пакетиків з дорогоцінними каменями. Діаманти були заздалегідь розфасовані. Серед них були чорні і білі камені.
Зазначається, що інформацію про можливе незаконне ввезення коштовностей прикордонники отримали заздалегідь.
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