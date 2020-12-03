Жінка поверталася в Україну з Дубая як звичайна туристка.

Діаманти в брюках. Так українка намагалася провезти через кордон понад 50 грамів діамантів на суму 17 мільйонів гривень.

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55-річну жінку затримали в аеропорту Бориспіль. Жінка поверталася в Україну з Дубая як звичайна туристка. Подорожувала з подругою.

При огляді в кишені штанів у неї знайшли 38 пакетиків з дорогоцінними каменями. Діаманти були заздалегідь розфасовані. Серед них були чорні і білі камені.

Зазначається, що інформацію про можливе незаконне ввезення коштовностей прикордонники отримали заздалегідь.

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Автор: УНІАН