Останнім часом зростає зухвалість дій порушників державного кордону по відношенню до військовослужбовців Державної прикордонної служби.

Спроби незаконного перетину кордону військовозобов'язаними фіксуються щодня, повідомив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Щодня наші наряди затримують порушників, які намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон. Більшість таких випадків фіксується по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Але є випадки, коли намагаються перетнути кордон у незаконний спосіб і через пункти пропуску. Але там використовують або підробки, або ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів, або намагаються підкупити інструкторів ДПСУ", – розповів Демченко.

Він також додав, що різкого збільшення кількості військовозобов'язаних, які намагаються незаконно виїхати з України на тлі набрання чинності нового закону про мобілізацію, в ДПСУ не фіксують.

Відео дня

"Якщо порівняти червень і травень, то в червні таких спроб було дещо менше. Більшість таких випадків фіксуються на кордоні з Молдовою та Румунією. На інших ділянках – на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Польщею також присутні такі спроби, однак їх значно менше", – додав Демченко.

Водночас, за його словами, останнім часом зростає зухвалість дій порушників державного кордону по відношенню до військовослужбовців Державної прикордонної служби

"Вже не перший випадок, коли нашим прикордонникам доводиться застосовувати вогнепальну зброю з метою збереження свого життя та здоров'я", – розповів Демченко.

Спроби незаконного перетину кордону

Напередодні на Одещині прикордонник застрелив чоловіка, який напав на нього під час спроби незаконно перетнути кордон. Згодом стало відомо, що вбитий – військовослужбовець, який дезертирував зі своєї військової частини і намагався виїхати з України.

Тим часом на Одещині затримали майже три десятки ухилянтів, які за допомогою Телеграм-каналу намагалися незаконно дістатися Молдови. Всі добиралися до місця збору власними силами – на поїзді, на таксі, а декого навіть підвозили жінки.

Вас також можуть зацікавити новини: